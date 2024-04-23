Стало известно, какие новые автобусные маршруты запустят в Омске

Ранее сообщалось, что по Нефтяникам запустят два новых автобусных маршрута, чтобы решить вопрос с обеспечением общественным транспортом жителей Лукьяновки.
В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, появились два новых маршрута — № 207 и № 209.
Маршрут № 207 будет курсировать от улицы Студенческой до СибАДИ, а автобус № 209 поедет от улицы Попова также до автодорожного университета. На каждом маршруте будет по одному автобусу. А работать они будут по нерегулируемому тарифу.
Ситуация в Лукьяновке обострилась после того, как несколько лет назад перестал работать маршрут № 393. На транспортную недоступность улицы Студенческая обращала внимание и прокуратура.