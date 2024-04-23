Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Челябинском создают экономическую зону с нулевыми налогами

Власть пригласила инвесторов к сотрудничеству.

В Красноармейском районе Челябинской области формируется особая экономическая зона (ОЭЗ) для развития современных производств, резиденты которой в течение семи лет смогут не платить налоги на прибыль, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Челябинской области.

Как сообщил заместитель губернатора региона Иван Куцевляк, на площадке особой экономической зоны под Челябинском будет создан кластер чистых, высокотехнологичных и роботизированных производств.

«У нас уже есть ряд проектов. И мы приглашаем инвесторов, которые готовы создавать такие производства, к сотрудничеству», — отметил Куцевляк.

Напомним, что в прошлом году правительство Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера разработало законопроект, по которому ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в Челябинской области обнуляются на семь налоговых периодов. Депутаты утвердили документ 30 ноября.

экономика