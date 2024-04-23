Под Челябинском создают экономическую зону с нулевыми налогами

Напомним, что в прошлом году правительство Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера разработало законопроект, по которому ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в Челябинской области обнуляются на семь налоговых периодов. Депутаты утвердили документ 30 ноября.