Под Челябинском создают экономическую зону с нулевыми налогами

В Красноармейском районе Челябинской области формируется особая экономическая зона (ОЭЗ) для развития современных производств, резиденты которой в течение семи лет смогут не платить налоги на прибыль, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Челябинской области.
Как сообщил заместитель губернатора региона Иван Куцевляк, на площадке особой экономической зоны под Челябинском будет создан кластер чистых, высокотехнологичных и роботизированных производств.
«У нас уже есть ряд проектов. И мы приглашаем инвесторов, которые готовы создавать такие производства, к сотрудничеству», — отметил Куцевляк.
Напомним, что в прошлом году правительство Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера разработало законопроект, по которому ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в Челябинской области обнуляются на семь налоговых периодов. Депутаты утвердили документ 30 ноября.