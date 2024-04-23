В Астане завершили строительство долгостроя с 13-летней историей

«Спустя 13 лет дольщики первой очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству. ТОО “Елорда құрылыс компаниясы” была проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок. Планируется, что жители 2−3 очередей получат ключи от квартир в ближайшее время».