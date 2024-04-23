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В Астане завершили строительство долгостроя с 13-летней историей

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 23 апреля 2024 года, заявил, что завершилась история еще одного долгостроя — жилого комплекса «Триумф Сити», сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/jenis_qasymbek

Градоначальник напомнил, что строительство ЖК «Триумф Сити» началось еще в 2011 году.

«Спустя 13 лет дольщики первой очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству. ТОО “Елорда құрылыс компаниясы” была проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок. Планируется, что жители 2−3 очередей получат ключи от квартир в ближайшее время».

написал Женис Касымбек в Instagram.

По его словам, ранее благодаря поддержке государства было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков.

«На этот год остается 10 домов-долгостроев. Часть из них завершили, остальную планируем завершить до конца июня этого года. По каждому объекту есть пошаговый план мероприятий».

Женис Касымбек

Аким столицы отметил, что завершение строительства долгостроев находится на контроле у главы государства".

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