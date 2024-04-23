Крупному застройщику предложили временно запретить строить новые дома в Ростове

Очередной перенос сдачи нового ЖК в Ростове-на-Дону обсудили на интерактивном приеме губернатора Василия Голубева. Вопрос подняли после жалобы дольщика. Мужчина заявил, что «ждет свое жилье с 2022 года, при этом дату завершения работ уже несколько раз меняли».
Василий Голубев сразу же попросил краткий отчет по ситуации у руководителя региональной службы Госстройнадзора Ярослава Кулика. Представитель ведомства подтвердил информацию и разъяснил причины.
— Срок сдачи на сегодняшний день — 30 июня. Перенос произошел из-за объективных трудностей у застройщика. Была необходимость пересмотра проектных решений, были и субъективные сложности, проблемы с подрядчиками. Сейчас оба литера, VII и VIII, находятся в высокой степени готовности, около 90%. Срок до 30 июня — объективно реальный, — отметил Ярослав Кулик.
Представитель Госстройнадзора добавил, что работа с застройщиком сейчас ведется буквально «в ручном режиме». После этого комментария глава региона попросил высказаться сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.
— У нас также имеется ряд вопросов. Не хотелось бы других подобных ситуаций. Следует вмешаться строительному надзору, возможно, по некоторым объектам даже не начинать им строить, пока они не выпрямят здесь ситуацию, — прокомментировал Алексей Ловгиненко.
Отметив для себя точки зрения надзорного ведомства и городских властей, Василий Голубев взял на контроль ситуацию с новым ЖК.
— Объект в высокой степени готовности и его нужно завершать, отдавать людям. К этому следует отнестись внимательнейшим образом. Прошу меня информировать по ситуации на 1 мая и на 1 июня, жду личные доклады. Задача — завершить объект, — подчеркнул Василий Голубев.