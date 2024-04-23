Крупному застройщику предложили временно запретить строить новые дома в Ростове

— У нас также имеется ряд вопросов. Не хотелось бы других подобных ситуаций. Следует вмешаться строительному надзору, возможно, по некоторым объектам даже не начинать им строить, пока они не выпрямят здесь ситуацию, — прокомментировал Алексей Ловгиненко.