Внедрение ИИ может дополнительно увеличить ВВП Узбекистана на 10 миллиардов долларов к 2030 году

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка России Александр Ведяхин на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
«Важно отметить, что ВВП республики может дополнительно вырасти на 10 миллиардов долларов в 2030 году благодаря активному внедрению искусственного интеллекта, что составит плюс 7% прироста», — отметил он.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев говорил о планах к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта страны до 160 миллиардов долларов, а доход на душу населения до 4 тысяч долларов. По словам Ведяхина, внедрение ИИ позволит ускорить достижение целей, которые поставил перед экономикой Узбекистана президент.
Зампред Сбера заявил, что такие развивающиеся отрасли экономики нашей страны, как промышленность, строительство и сельское хозяйство, должны активно использовать искусственный интеллект.
Согласно исследованиям, к 2025 году внедрение ИИ и других прорывных технологий может создать более 430 тысяч новых рабочих мест в ключевых отраслях промышленности Узбекистана. Однако, по словам Ведяхина, это произойдет только в том случае, если страна примет благоприятную политику и инвестирует в навыки и обучение.
«Искусственный интеллект помогает быть более эффективным. У предпринимателей благодаря ИИ растет выручка в среднем на 20−30%, а в некоторых случаях растет даже в два раза. У предпринимателя, таким образом, появляются дополнительные средства, он расширяет производство и создает дополнительные рабочие места», — отметил он.
Российский банкир подчеркнул, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области искусственного интеллекта должно стать важным и неотъемлемым фактором укрепления двусторонних отношений.