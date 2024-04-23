Внедрение ИИ может дополнительно увеличить ВВП Узбекистана на 10 миллиардов долларов к 2030 году

Согласно исследованиям, к 2025 году внедрение ИИ и других прорывных технологий может создать более 430 тысяч новых рабочих мест в ключевых отраслях промышленности Узбекистана. Однако, по словам Ведяхина, это произойдет только в том случае, если страна примет благоприятную политику и инвестирует в навыки и обучение.