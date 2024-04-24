Концессию отменили: подрядчик не сможет достроить мега-школу в Снеговой Пади

«Более того, при заключении соглашений на строительство и эксплуатацию Дворца боевых искусств и школы в селе Вольно-Надеждинское сторонами не представлена и не разработана проектно-сметная, рабочая документация и инженерные изыскания, в обоих случаях в результате дополнительных соглашений финансирование разработки указанных документов перераспределено с концессионера на концедента и осуществлялось за счет бюджетных средств», — отметили в прокуратуре.