Концессию отменили: подрядчик не сможет достроить мега-школу в Снеговой Пади

Концессию на строительство школы в Снеговой Пади Владивостока арбитражный суд признал недействительной. Концессионеры, которые намеревались строить школу здесь, в Вольно-Надеждинском, а также Дворец боевых искусств во Владивостоке, должны вернуть 620 миллионов рублей, полученных из бюджета, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Надзорное ведомство выявило нарушения условий соглашений в 2023 году во время проведенных проверок. Во всех случаях концессионеры не смогли обеспечить финансирование своих обязательств. При заключении договоров они предоставили только простые банковские гарантии, которые не могли обеспечить финансовую безопасность сделок.
«Более того, при заключении соглашений на строительство и эксплуатацию Дворца боевых искусств и школы в селе Вольно-Надеждинское сторонами не представлена и не разработана проектно-сметная, рабочая документация и инженерные изыскания, в обоих случаях в результате дополнительных соглашений финансирование разработки указанных документов перераспределено с концессионера на концедента и осуществлялось за счет бюджетных средств», — отметили в прокуратуре.
Ранее арбитражный суд признал недействительными концессии на строительство школы в Вольно-Надеждинском и Дворца боевых искусств в краевой столице.
После вступления решений суда в силу, концессионеры должны вернуть в бюджет больше 620 миллионов рублей, полученных из него.
Администрация Владивостока также сообщала «Комсомолке», что намерена в судебном порядке расторгать соглашения с недобросовестными концессионерами, чтобы получить возможность продолжить строительство важных для города объектов.