На мероприятия в сфере туризма из бюджета Приморья предусмотрены субсидии

Утвержден Порядок предоставления из краевого бюджета некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма, в 2024 году.
Агентство по туризму Приморского края предоставит субсидии на обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории края стимулирующих рост количества туристов, событийных мероприятий. К событийным мероприятиям относятся фестиваль, выставка, праздник, в том числе гастрономической или экологической направленности, проводимые в целях создания благоприятных условий для развития туризма.
Затраты, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий, включают:
— разработку и реализацию фирменного стиля, элементов оформления и программы проведения события;
— продвижение события (SMM, интернет-реклама, наружная реклама, радио, пиар-кампания);
— материально-техническое обеспечение событийного мероприятия;
— оплату услуг участников событийного мероприятия (работу волонтеров, ведущего, фотографа, видеооператора, режиссера, звукооператора, инженера, лектора);
— уборку площадок событийного мероприятия (сбор и вывоз мусора).
Для отбора получателей субсидий проводится конкурс. В рамках конкурса одной организацией может быть подано не более двух заявок на участие.
Максимальный размер гранта на одно событийное мероприятие в рамках одной заявки составляет 2 000 000 рублей.