На мероприятия в сфере туризма из бюджета Приморья предусмотрены субсидии

Утвержден Порядок предоставления из краевого бюджета некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма, в 2024 году.



Агентство по туризму Приморского края предоставит субсидии на обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории края стимулирующих рост количества туристов, событийных мероприятий. К событийным мероприятиям относятся фестиваль, выставка, праздник, в том числе гастрономической или экологической направленности, проводимые в целях создания благоприятных условий для развития туризма.



Затраты, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий, включают: