Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На мероприятия в сфере туризма из бюджета Приморья предусмотрены субсидии

Финансы выделят некоммерческим организациям туротрасли.

Источник: Primgazeta.ru

Утвержден Порядок предоставления из краевого бюджета некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма, в 2024 году.

Агентство по туризму Приморского края предоставит субсидии на обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории края стимулирующих рост количества туристов, событийных мероприятий. К событийным мероприятиям относятся фестиваль, выставка, праздник, в том числе гастрономической или экологической направленности, проводимые в целях создания благоприятных условий для развития туризма.

Затраты, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий, включают:

— разработку и реализацию фирменного стиля, элементов оформления и программы проведения события;

 — продвижение события (SMM, интернет-реклама, наружная реклама, радио, пиар-кампания);

 — материально-техническое обеспечение событийного мероприятия;

 — оплату услуг участников событийного мероприятия (работу волонтеров, ведущего, фотографа, видеооператора, режиссера, звукооператора, инженера, лектора);

 — уборку площадок событийного мероприятия (сбор и вывоз мусора).

Для отбора получателей субсидий проводится конкурс. В рамках конкурса одной организацией может быть подано не более двух заявок на участие.

Максимальный размер гранта на одно событийное мероприятие в рамках одной заявки составляет 2 000 000 рублей.

туризм и отдых