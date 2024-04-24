Во Владивостоке cуд отменил скандальный контракт на строительство школы в Снеговой Пади

Арбитражный суд Приморского края отменил контракт на строительство школы во Владивостоке, который был заключен между ООО «Школа будущего — 4» и городской администрацией. Компания должна была построить учебное заведение на 1100 мест в микрорайоне Снеговая Падь, теперь концессионеры обязаны вернуть более 620 миллионов рублей в бюджет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.