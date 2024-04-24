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Во Владивостоке cуд отменил скандальный контракт на строительство школы в Снеговой Пади

Концессионеры должны вернуть более 620 миллионов рублей в бюджет.

Источник: AP 2023

Арбитражный суд Приморского края отменил контракт на строительство школы во Владивостоке, который был заключен между ООО «Школа будущего — 4» и городской администрацией. Компания должна была построить учебное заведение на 1100 мест в микрорайоне Снеговая Падь, теперь концессионеры обязаны вернуть более 620 миллионов рублей в бюджет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.

Прокурорскими проверками выявлены нарушения при заключении концессионных соглашений несколькими организациями, объединенными единым бенефициаром.

Отмечается, что концессионер строил несколько важных объектов в Приморье по заказу правительства, включая школы во Владивостоке и селе Вольно-Надеждинском, а также Дворец боевых искусств в краевой столице.

«В нарушение требований закона, во всех трех случаях обязательства концессионеров не обеспечены финансированием с их стороны, представлены простые письма банковских организаций, не способные обеспечить финансовую безопасность сделок», — заявили в надзорном ведомстве.

На основании нарушений прокуратура предъявила в арбитражный суд три исковых заявлений о признании недействительными всех трех концессионных соглашений.

Ранее суд удовлетворил иски прокурора о признании недействительными концессионных соглашений на строительство Дворца боевых искусств и школы с. Вольно-Надеждинское. Теперь удовлетворен и третий иск о признание недействительным соглашения о строительстве школы в микрорайоне «Снеговая падь».

«Следует отметить, что внимание надзорного ведомства изначально привлекли условия концессий в соответствии с которыми, объем инвестиций концессионеров составлял всего лишь от 1 до 10 тыс. рублей, в то время как объем бюджетных средств: 11.6, 2.5 и 3.6 млрд рублей соответственно», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, «Школы будущего», которые строит группа компаний Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации в рамках концессионных соглашений в районе Снеговой Пади во Владивостоке и в селе Вольно-Надеждинское, не прошли проверку регионального УФАС России. Так, не нашлось источника финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения.