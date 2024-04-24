Жилье подорожает из-за планов правительства в Казахстане, считают аналитики

«Рекордная господдержка в текущем году (1,1 трлн тенге) может повторить эффект досрочного изъятия пенсионных денег в 2021—2022 годах, когда предложение не поспевало за спросом, из-за чего цены на рынке жилья взлетели и сделали покупку жилья еще менее доступной для населения», — предупреждают в Tengenomika.