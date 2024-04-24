Жилье подорожает из-за планов правительства в Казахстане, считают аналитики

23 апреля Министр промышленности и строительства на брифинге в кабмине озвучил планы по развитию отрасли жилищного строительства в Казахстане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РК UKIMET.
Так, отмечается, что среди принимаемых мер ожидаются:
- строительство 111 млн кв. метров жилья — реализация будет за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей;
- господдержка на 1,1 трлн тенге — это общая сумма льготной господдержки на текущий год, что является исторически рекордным показателем.
Однако, согласно мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, эти меры могут нести риски снижения доступности жилья для населения, как это было при изъятии части пенсионных накоплений.
Грандиозные планы
Согласно сообщению Tengenomika, всего за 6 лет планируется увеличить совокупный жилищный фонд на 26,5%, что является очень амбициозной целью.
"По данным БНС АСПР, жилищный фонд в 2023 году составил 419,1 млн кв. метров, а увеличение на 111 млн кв. метров в историческом периоде заняло почти 12 лет.
По данным правительства, за последние 5 лет в жилищное строительство было инвестировано более 12 трлн тенге или около 26 млрд USD по текущему курсу, а введено порядка 78,5 млн кв. метров нового жилья. С учетом всех источников финансирования 695 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.", — отмечают аналитики.
Чего опасаются аналитики
Планы по развитию жилищного строительства должны позволить правительству достичь сразу двух целей:
- за счет стройки обеспечивается «драйвер» экономического роста, что очень критично с текущими целями по удвоению ВВП страны к 2029 году;
- через льготные программы государство обеспечивает поддержку стороне спроса.
Однако, согласно мнению аналитиков, такие меры могут привести к ухудшению условий на рынке жилья для самих казахстанцев.
«Рекордная господдержка в текущем году (1,1 трлн тенге) может повторить эффект досрочного изъятия пенсионных денег в 2021—2022 годах, когда предложение не поспевало за спросом, из-за чего цены на рынке жилья взлетели и сделали покупку жилья еще менее доступной для населения», — предупреждают в Tengenomika.
Так, в 2022 году из-за высоких цен на жилье казахстанцы не могли воспользоваться льготной ипотекой: квартиры стоили больше, чем было предусмотрено ипотечными программами.
Напомним, что подобное мнение в 2022 году также озвучивали эксперты в сфере продажи жилья. Они указывали, что новые программы льготной ипотеки могут вызвать дополнительный рост цен.
То есть, что чем больше у казахстанцев возможностей купить жилье, тем оно становится дороже — в этом, по мнению экспертов, и заключается основная причина подорожания жилой недвижимости.
Другими словами, эксперты и аналитики опасаются того, что введение дополнительных мер по господдержке жилищного строительства за счет новых льготных программ без их изоляции от рынка жилья может сделать квартиры менее доступными для казахстанцев.