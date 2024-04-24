В Новосибирске сотрудникам транспортной компании выплатили 16 миллионов рублей долга по зарплате

В результате проверки, проведенной по обращениям сотрудников, было установлено, что руководство организации не выплачивало зарплату за январь и февраль нынешнего года. Кроме того, компания не произвела расчет при увольнении. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 16 миллионов рублей.