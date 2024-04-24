Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске сотрудникам транспортной компании выплатили 16 миллионов рублей долга по зарплате

В Новосибирске прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате перед 76 уволенными сотрудниками транспортной компании. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Прецедент

В результате проверки, проведенной по обращениям сотрудников, было установлено, что руководство организации не выплачивало зарплату за январь и февраль нынешнего года. Кроме того, компания не произвела расчет при увольнении. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 16 миллионов рублей.

— Прокуратура района внесла представление директору организации с требованием устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками была полностью погашена.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске замначальника отдела инспекции ФНС задержали по делу о взятке. Редакция также писала о том, что уголовное дело побудило жителя Новосибирска выплатить долг по алиментам.

Егор САФРОНОВ.