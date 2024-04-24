Челябинский суд отказался снимать арест с активов «Арианта»

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер по делу о национализации группы компаний «Ариант». Об этом накануне сообщили в пресс-службе суда.



Снять арест с имущества просили пять компаний: «Агрофирма-Ариант», «Группа компаний Ариант», «ЦПИ — Ариант», «Агрофирма “Южная”» и «Кубань-Вино». Заявления рассмотрели на заседании, которое прошло в закрытом режиме.



«Заявления об отмене обеспечительных мер (с учётом поступивших 17 апреля заявлений от ООО “Агрофирма “Ариант”, ООО “Агрофирма “Южная”, ООО “Кубань-Вино”, ООО “ЦПИ — Ариант” об изменении обеспечительных мер) судом рассмотрены — в удовлетворении отказано”, — сообщили в пресс-службе суда.



Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к семьям Юрия Антипова, Александра Аристова и Александра Кретова, группе компаний “Ариант” и компании “Эталон” о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд рублей, а также изъятии в пользу государства 100% долей винодельческих предприятий и Катав-Ивановского литейного завода, принадлежавшего компании “Эталон”. В начале апреля суд удовлетворил иск о национализации “Арианта”.