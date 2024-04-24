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Новосибирск получил дополнительные 1,3 млрд рублей из бюджета региона

Средства пойдут на дорожные работы.

Из бюджета НСО Новосибирску выделят дополнительные 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение одобрили депутаты областного Заксобрания Новосибирской области.

Средства пойдут на дорожные работы, чтобы город привел дороги в нормальное состояние. 930 млн рублей выделили из резервного фонда. Еще 400 млн добавит министерство транспорта.

Также регион работает над решениями, чтобы обеспечить новые федеральные инициативы.

Напомним, в Новосибирске у двух экс-чиновников хотят арестовать имущество на 50 млн.

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