Новосибирск получил дополнительные 1,3 млрд рублей из бюджета региона

Из бюджета НСО Новосибирску выделят дополнительные 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Соответствующее решение одобрили депутаты областного Заксобрания Новосибирской области.
Средства пойдут на дорожные работы, чтобы город привел дороги в нормальное состояние. 930 млн рублей выделили из резервного фонда. Еще 400 млн добавит министерство транспорта.
Также регион работает над решениями, чтобы обеспечить новые федеральные инициативы.
Напомним, в Новосибирске у двух экс-чиновников хотят арестовать имущество на 50 млн.