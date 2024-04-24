Курс тенге на 24 апреля, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото упали до самых низких более чем за две недели уровней. Этому способствовали ослабление опасений относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также фиксация прибыли инвесторами в преддверии выхода ключевых данных США, пишет 1prime.ru. На 21:33 аст цена июньских фьючерсов на золото опускалась на 6,60 долларов, или на 0,28% — до 2 339,95 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,30% — до 27,3 доллара за унцию.