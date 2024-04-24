Курс тенге на 24 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть слабо растут, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:27 аст 23 апреля подорожали на 0,21%, до 87,18 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,38%, до 82,21 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Цены на нефть снизились с прошлой недели, «поскольку риски непосредственного конфликта Ирана с Израилем ослабли», отметил старший аналитик по сырьевому рынку в SEB AB Бьярн Скилдруп.
Металлы: цены на золото упали до самых низких более чем за две недели уровней. Этому способствовали ослабление опасений относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также фиксация прибыли инвесторами в преддверии выхода ключевых данных США, пишет 1prime.ru. На 21:33 аст цена июньских фьючерсов на золото опускалась на 6,60 долларов, или на 0,28% — до 2 339,95 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,30% — до 27,3 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:29 аст bitcoin торговался по 66 681,50 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожаоа на 0,42%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 237,01 доллар, повысившись в цене на 1,35%. Капитализация этой криптовалюты составила 395 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,46 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 апреля.
1 австралийский доллар 286,59 тенге.
1 азербайджанский манат 262,14 тенге.
10 армянских драм 11,38 тенге.
1 белорусский рубль 136,04 тенге.
1 бразильский реал 86 тенге.
10 венгерских форинтов 12,02 тенге.
1 гонконгский доллар 56,7 тенге.
1 грузинский лари 167,35 тенге.
1 датская крона 63,46 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,99 тенге.
1 доллар США 444,32 тенге.
1 евро 473,33 тенге.
1 индийская рупия 5,33 тенге.
1000 иранских риалов 10,6 тенге.
1 канадский доллар 324,23 тенге.
1 китайский юань 61,31 тенге.
1 кувейтский динар 1442,69 тенге.
1 кыргызский сом 5 тенге.
1 малайзийский ринггит 92,99 тенге.
1 мексиканское песо 25,96 тенге.
1 молдавский лей 24,99 тенге.
1 норвежская крона 40,34 тенге.
1 польский злотый 109,63 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 118,46 тенге.
1 российский рубль 4,76 тенге.
1 СДР 584,05 тенге.
1 сингапурский доллар 326,06 тенге.
1 таджикский сомони 40,69 тенге.
1 тайский бат 12 тенге.
1 турецкая лира 13,63 тенге.
100 узбекских сумов 3,5 тенге.
1 украинская гривна 11,23 тенге.
1 фунт стерлингов 548,78 тенге.
1 чешская крона 18,74 тенге.
1 шведская крона 40,81 тенге.
1 швейцарский франк 487,25 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,1 тенге.
100 южнокорейских вон 32,25 тенге.
1 японская иена 2,87 тенге.