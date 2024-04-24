Гоукарты, лонгборды и веломобили: парковые пункты проката открывают новый сезон

В центральной части парка «Кузьминки» расположены два пункта проката. Первый находится у главного входа. Здесь предоставляют в аренду велосипеды, ролики, скейтборды и самокаты. Для малышей есть маленькие электромобили. Второй павильон расположен на аллее у главной площади. Там все желающие смогут выбрать для поездок различные модели велосипедов (в том числе с детским креслом), одноместные и двухместные веломобили, самокаты. К тому же в прокат будут сдавать лонгборды и защитную экипировку. Кроме того, в распоряжении посетителей есть камера хранения, где можно оставить одежду и обувь.