Узбекистан как промплощадка

Второй день выставки «Иннопром. Центральная Азия» был посвящен обсуждению промкооперации в отдельных отраслях и региональной логистике. Больше всего вопросов у бизнеса вызывают условия работы на узбекском рынке, а также строительство инфраструктуры и выход на рынки третьих стран. Российские компании уже являются участниками специальных экономических зон, но число таких резидентов пока невелико — в технопарках «Чирчик» и «Джизак» (это площадки, которые создавались с привлечением российских управляющих компаний) работают девять компаний (в «Чирчике» зарегистрировано 14 резидентов, в «Джизаке» работают три компании, еще семь проектов — в стадии стройки). В СЭЗ «Навои» из восьми десятков резидентов только два — российские (еще семь компаний работают на территории СЭЗ, но не получили статус резидента). При этом резидентам обещают не только налоговые льготы (обнуление налога на прибыль, например, начинает действовать при инвестициях свыше $3 млн), но и упрощенный подход к соблюдению бюрократических процедур (в частности, ввозу оборудования в СЭЗ). С 2022 года участниками СЭЗ также могут стать компании, занимающиеся внешней торговлей, логистикой и сервисом.