Омичам рассказали, в каких сферах платят больше, чем обещали

Около 89% работников из Омской области сталкивались с тем, что реальная зарплата не совпадала с той, что была указана в вакансии. Из них 80% признались, что реальный доход оказался ниже заявленного.
О последнем чаще всего заявляли представители из сфер «Административный персонал» и «Закупки» (по 88% из представителей этого направления), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 87%), «Транспорт, логистика, перевозки» (по 86%), «Продажи, обслуживание клиентов» (85%), «Наука, образование» и «Розничная торговля» (по 84%).
Ещё 9% омичей признались, что их реальная зарплата оказалась выше указанной в вакансии. Чаще других с этим сталкивались работники из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (10%), «Управление персоналом, тренинги» и «Высший и средний менеджмент» (по 12%).
У оставшихся 11% фактический доход совпадал с доходом, о котором говорилось в вакансии. Об этом рассказали юристы, IT-специалисты и бухгалтеры.