Заявлено о завершении возведения долгостроя в Омске

Напомним, что к возведению объекта с привлечением средств дольщиков приступили еще в 2006 году, однако к концу 2010-х процесс фактически остановился. Шансы на достройку объекта по линии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства появились осенью 2021 года, а ровно год спустя, после прохождения предварительных процедур, подписан соответствующий договор с ООО «ГК “ЭнергоСистемы”, они же взялись закончить стройку дома по улице 11-я Ремесленная, 25, такого же проблемного долгостроя. О ходе работ по этому долгострою “СуперОмск” уже сообщал.