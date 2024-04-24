Заявлено о завершении возведения долгостроя в Омске

«Завершается строительство дома на Химиков, 28. Готовность дома, включённого в Единый реестр проблемных объектов, составляет более 85%. Ввести в эксплуатацию должны в августе», — сообщили в региональном Минстрое.
Уточняется, что сейчас строители завершают устройство кровли и заливают полы. Одновременно занимаются внутренними работами и благоустройством двора. Подрядчик также восстановил тепловой каркас здания и подключил его к коммуникациям.
Квартиры ожидают 138 дольщиков, работы по завершению строительства возобновились в 2022 году.
Напомним, что к возведению объекта с привлечением средств дольщиков приступили еще в 2006 году, однако к концу 2010-х процесс фактически остановился. Шансы на достройку объекта по линии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства появились осенью 2021 года, а ровно год спустя, после прохождения предварительных процедур, подписан соответствующий договор с ООО «ГК “ЭнергоСистемы”, они же взялись закончить стройку дома по улице 11-я Ремесленная, 25, такого же проблемного долгостроя. О ходе работ по этому долгострою “СуперОмск” уже сообщал.
Вместе с тем, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух соучредителей ООО «Группа Компаний “Энергосистемы”, обвиняемым в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при достраивании долгостроев в Омске по улице Химиков, 28 и 11-я Ремесленная, 25.