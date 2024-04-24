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В Башкирии запустили асфальтобетонные заводы

В Башкирии дорожники приступают к ямочному ремонту с использованием горячего асфальта.

В Уфе и Стерлитамаке уже запустили асфальтобетонные заводы. До конца недели заработают еще 15 АБЗ в городах и районах республики. Всего за строительный сезон в регионе будет действовать 32 завода, сообщил в своем телеграм-канале Глава Башкирии.

«Там, где заводы еще не работают, ремонтируем дороги холодным асфальтом. Из 17 тысяч ям на республиканских и межмуниципальных дорогах 12,5 тысячи уже заделали. Зима в этом году выдалась непростая, дорожное полотно сильно пострадало от перепада температур. Постепенно будем наводить на дорогах порядок», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии ознакомился с ходом ямочного ремонта в Уфе.