В Башкирии запустили асфальтобетонные заводы

«Там, где заводы еще не работают, ремонтируем дороги холодным асфальтом. Из 17 тысяч ям на республиканских и межмуниципальных дорогах 12,5 тысячи уже заделали. Зима в этом году выдалась непростая, дорожное полотно сильно пострадало от перепада температур. Постепенно будем наводить на дорогах порядок», — отметил Радий Хабиров.