Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Пособие будет равно примерно 45 процентов от зарплаты. Почему примерно? Потому что учитывается средняя зарплата за последние 24 месяца (а она могла быть разной от месяца к месяцу), учитывается стаж отчислений в ГФСС (если человек работал официально и без перерывов в течение последних пяти лет, его шансы на получение достойного пособия возрастают), а максимальная зарплата, от которой будут отталкиваться при вычислении, не должна превышать 7 МЗП (в 2024 году это 595 тысяч тенге).