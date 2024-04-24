Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Кто имеет право на получение пособия
Одни пособия казахстанцам выплачивают из средств государственного бюджета, а другие — из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Чтобы разобраться, кто из казахстанцев имеет право на пособие по потере работы, нам нужно понять, чем занимается ГФСС. Это такой фонд, куда поступают социальные отчисления от работодателей за их сотрудников. И за счет этих средств людям при определенных обстоятельствах назначают социальные выплаты.
Этими обстоятельствами могут быть: утрата трудоспособности, потеря работы, потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Если же человек, за которого производились выплаты, умирает, его иждивенцам выплачивают пособие по потере кормильца.
Получить пособие по потере работы может казахстанец, который работал и за которого его работодатель, в соответствии с законами страны, делал социальные отчисления.
Сначала надо зарегистрироваться в качестве безработного
Первый шаг в оформлении пособия — получить от карьерного центра регистрацию в качестве безработного.
Зарегистрироваться в качестве безработного можно через портал электронной биржи труда или портал электронного правительства. Также регистрация доступна офлайн, для этого нужно посетить карьерный центр в вашем регионе.
Когда человека зарегистрируют, ему придет СМС с вопросом, хочет ли он оформить пособие. Нужно дать согласие.
Какие потребуются документы
Для назначения пособия нужны:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, или удостоверение кандаса (для лиц, имеющих статус кандаса);
- сведения о 20-тизначном номере банковского счета;
- сведения о регистрации в качестве безработного;
- для жителей города Байконыр — справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства Байконыра.
Если все эти данные уже есть в государственных базах, предоставлять ничего не нужно — пособие назначат автоматически.
Социальная выплата по потере работы назначается участнику системы, вне зависимости от причины его увольнения.
Размер пособия
Пособие будет равно примерно 45 процентов от зарплаты. Почему примерно? Потому что учитывается средняя зарплата за последние 24 месяца (а она могла быть разной от месяца к месяцу), учитывается стаж отчислений в ГФСС (если человек работал официально и без перерывов в течение последних пяти лет, его шансы на получение достойного пособия возрастают), а максимальная зарплата, от которой будут отталкиваться при вычислении, не должна превышать 7 МЗП (в 2024 году это 595 тысяч тенге).
«Выплата рассчитывается индивидуально для каждого участника системы обязательного социального страхования и напрямую зависят от своевременности и полноты уплаченных социальных отчислений в ГФСС за последние 2 года и стажа участия в системе», — отметили в ГФСС, отвечая на вопрос Tengrinews.kz.
Размер социальной выплаты по случаю потери работы (СВпр) определяется по формуле:
СВпр = СМД * КЗД * КСУ.
СМД — среднемесячный доход, с которого уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 24 календарных месяца (вне зависимости от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу регистрации в качестве безработного;
КЗД — коэффициент замещения дохода = 0,45;
КСУ — коэффициент стажа участия. Если стаж участия составляет от 6 до 12 месяцев, коэффициент будет 0,7; от 12 до 24 месяцев — 0,75; от 24 до 36 месяцев — 0,85; от 36 до 48 месяцев — 0,9; от 48 до 60 месяцев — 0,95; от 60 до 72 месяцев — 1,0. При этом после 60 месяцев к 1,0 прибавляется 0,02 за каждые 12 месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования, но не более 1,3.
«При последующем обращении социальная выплата по случаю потери работы назначается исходя из того, что за каждый месяц ранее полученной выплаты из общего стажа участия в системе вычитается 12 месяцев», — уточнили в фонде.
Как долго будут платить
Социальная выплата по потере работы назначается участнику системы:
- на 1 месяц, если за него производились социальные отчисления в течение 6−12 месяцев;
- на 2 месяца, если за него производились социальные отчисления в течение 12−24 месяцев;
- на 3 месяца, если за него производились социальные отчисления в течение 24−36 месяцев;
- на 4 месяца, если за него производились социальные отчисления в течение 36−48 месяцев;
- на 5 месяцев, если за него производились социальные отчисления в течение 48−60 месяцев;
- на 6 месяцев, если за него производились социальные отчисления в течение 60 и более месяцев.
Если человек устроился на работу, выплата отменяется
Согласно Социальному кодексу РК, получатель социальной выплаты обязан в течение 5 рабочих дней представлять карьерному центру сведения о трудоустройстве на постоянную, временную работу, работу по договорам гражданско-правового характера.
Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем снятия получателя с учета в качестве безработного в карьерном центре.
Почему могут отказать в пособии
Отказать в приеме заявления на назначение социальной выплаты могут если:
- в информационной системе уже есть заявка от этого человека;
- заявитель предоставил неполный пакет документом или если у документов истек срок действия;
- сведения в документе, удостоверяющем личность, не соответствуют данным, необходимым для назначения выплаты;
- у человека нет права на получение социальной выплаты по случаю потери работы;
- заявитель не предоставил доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения выплаты;
- последние 24 месяца за человека не делали отчисления в ГФСС.
Основания для отказа в назначении выплаты:
- недостоверность предоставленных документов/сведений;
- несоответствие заявителя и (или) представленных документов действующим требованиям;
- непредставление дополнительно запрашиваемых ГФСС документов.
Почему пособие платят не полностью
Из социальной выплаты по случаю потери работы удерживаются обязательные пенсионные взносы в размере 10 процентов. Их направляют на индивидуальный счет получателя в Едином накопительном пенсионном фонде.