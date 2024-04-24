Сколько трудовых мигрантов работают в Казахстане?

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 914 и 570 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 458 человек, а в рамках корпоративного перевода — 1 196 человек.