Сколько трудовых мигрантов работают в Казахстане?

На 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 914 и 570 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 458 человек, а в рамках корпоративного перевода — 1 196 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 728 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства — 4 297 человек (31,7%), административного и вспомогательного обслуживания — 1 629 человек (12%), сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 482 человека (10,9%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 285 человек (9,4%), обрабатывающей промышленности — 1 248 человек (9,2%), профессиональной, научной и технической деятельности — 797 человек (5,9%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай — 4 011 человек (29,6%), Узбекистан — 1 577 человек (11,6%), Индия — 1 187 человек (8,7%), Турция — 1 058 человек (7,8%).
Для защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.