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В Екатеринбург приехало пять тонн зараженной клубники из Турции

В Екатеринбурге будут продавать зараженную клубнику.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург приехала крупная партия свежей клубники. Пять тонн ягод проверили специалисты. Об этом рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Партия приехала в уральскую столицу 22 апреля. Ее привезли автомобильным транспортом из Турции. Ягоды сопровождались фитосанитарным сертификатом.

— При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Наличие вредителя в растительной продукции является нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции, — рассказали в ведомстве.

Было принято решение отправить ягоды на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Все вредители будут уничтожены. Это позволит предотвратить их распространение.