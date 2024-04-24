В Екатеринбург приехало пять тонн зараженной клубники из Турции

В Екатеринбург приехала крупная партия свежей клубники. Пять тонн ягод проверили специалисты. Об этом рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.
Партия приехала в уральскую столицу 22 апреля. Ее привезли автомобильным транспортом из Турции. Ягоды сопровождались фитосанитарным сертификатом.
— При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Наличие вредителя в растительной продукции является нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции, — рассказали в ведомстве.
Было принято решение отправить ягоды на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Все вредители будут уничтожены. Это позволит предотвратить их распространение.