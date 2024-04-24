В Новосибирске завершили работы на станции метро «Спортивная»

В Новосибирске завершены работы на новой станции метро «Спортивная», которая ведет к пару «Арена» и ЛДС. Об этом губернатор НСО Андрей Травников заявил в эфире телеканала ОТС.
По его словам, сейчас откорректировали техническую часть проекта. Главгосэкспертиза России подтвердила все изменения. Открытие станции запланировано этим летом.
Травников подчеркнул, что впереди еше много работы, но он надеется, что к началу нового хоккейного сезона станция метро будет уже полноценно работать.
Ранее новый мэр Новосибирска прокомментировал строительство новых станций метро.