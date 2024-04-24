Почему нужно оформлять пенсию вовремя

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста казахстанцам необходимо своевременно обращаться в ЦОН по месту жительства, а за выплатой в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно — в подразделения ЕНПФ, в том числе через сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи. Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения пенсионного возраста, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Настоятельно рекомендуем соблюдать данный срок, это особенно важно для получения государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа по представленным документам. Кроме того, согласно законодательству, назначение пенсий по возрасту и государственной базовой выплаты производится со дня обращения. Таким днем считается день регистрации заявления и необходимых документов в государственной корпорации “Правительство для граждан”, — отметили в фонде.
Напомним, пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года в 2024 году. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.
Для оказания проактивной услуги по пенсионным выплатам из ЕНПФ казахстанцам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с госкорпорацией на наличие у граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств.
По результатам ежегодной сверки на 1 марта текущего года из порядка 200 тыс. человек, достигших пенсионного возраста, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившихся за их выплатой, по сведениям госкорпорации:
— около 45 тыс. лиц, не являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии;
— порядка 92 тыс. лиц являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии/за выслугу лет за счет бюджетных средств, из которых: около 20 тыс. граждан в текущем году самостоятельно обратились с заявлениями в ЦОН по месту жительства за пенсионной выплатой из ЕНПФ; около 72 тыс. граждан назначены пенсионные выплаты из ЕНПФ в проактивном формате по результатам сверки; около 63 тыс. лиц являются выехавшими на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан либо умершими.
ЕНПФ в течение марта-апреля текущего года осуществил пенсионные выплаты порядка 72 тыс. граждан без их обращения в ЦОН в проактивном формате.