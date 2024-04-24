Почему нужно оформлять пенсию вовремя

По результатам ежегодной сверки на 1 марта текущего года из порядка 200 тыс. человек, достигших пенсионного возраста, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившихся за их выплатой, по сведениям госкорпорации:

— около 45 тыс. лиц, не являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии;

— порядка 92 тыс. лиц являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии/за выслугу лет за счет бюджетных средств, из которых: около 20 тыс. граждан в текущем году самостоятельно обратились с заявлениями в ЦОН по месту жительства за пенсионной выплатой из ЕНПФ; около 72 тыс. граждан назначены пенсионные выплаты из ЕНПФ в проактивном формате по результатам сверки; около 63 тыс. лиц являются выехавшими на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан либо умершими.