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Спрос на покупку франшизы в Новосибирской области в 2024 году вырос на 7%

По итогам первого квартала 2024 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Новосибирской области вырос на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Наиболее востребованным оказался бизнес из сферы общественного питания, розничных магазинов и ПВЗ, подсчитали эксперты «Авито». Доля этих сегментов в общей структуре запросов достигла 21, 20% и 12% соответственно.

Самый значительный рост спроса за квартал продемонстрировал бизнес в сфере стоматологии и медицины — интерес к ним вырос на 52%. В топ по росту интереса также вошел бизнес в сфере общественного питания (17%). Увеличился также спрос на покупку бизнеса в интернет-торговле и IT.

«Покупка готового бизнеса остается самой распространенной целью обращения на платформу среди жителей Новосибирской области с долей спроса в 78%. При этом в регионе активнее стали привлекать инвестиции на развитие своего дела — наблюдается рост в сфере туризма (30% против 7% в четвертом квартале 2023 года) и сельского хозяйства (16% против 10%)», — рассказали в пресс-службе платформы.

экономика