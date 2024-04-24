Спрос на покупку франшизы в Новосибирской области в 2024 году вырос на 7%

Самый значительный рост спроса за квартал продемонстрировал бизнес в сфере стоматологии и медицины — интерес к ним вырос на 52%. В топ по росту интереса также вошел бизнес в сфере общественного питания (17%). Увеличился также спрос на покупку бизнеса в интернет-торговле и IT.
«Покупка готового бизнеса остается самой распространенной целью обращения на платформу среди жителей Новосибирской области с долей спроса в 78%. При этом в регионе активнее стали привлекать инвестиции на развитие своего дела — наблюдается рост в сфере туризма (30% против 7% в четвертом квартале 2023 года) и сельского хозяйства (16% против 10%)», — рассказали в пресс-службе платформы.