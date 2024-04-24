Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске открыли новый асфальтовый завод

В среду, 24 апреля 2024 года, в Омске запустили новый асфальтовый завод. Комплекс расположен на Окружной дороге.

Производственный комплекс рассчитан на изготовление асфальтобетонной смеси различного состава и плотности, используемой в дорожном строительстве и отвечающей широкому спектру потребностей. Шестифракционная асфальтосмесительная установка отличается производительностью до 120 тонн в час.

Как заявили городские власти, благодаря конструктивным и технологическим особенностям, а также цифровому контролю процесса производства, установка имеет расширенные возможности применения, а также обеспечивает высокую безопасность и экологичность.