В Омске открыли новый асфальтовый завод

Производственный комплекс рассчитан на изготовление асфальтобетонной смеси различного состава и плотности, используемой в дорожном строительстве и отвечающей широкому спектру потребностей. Шестифракционная асфальтосмесительная установка отличается производительностью до 120 тонн в час.
Как заявили городские власти, благодаря конструктивным и технологическим особенностям, а также цифровому контролю процесса производства, установка имеет расширенные возможности применения, а также обеспечивает высокую безопасность и экологичность.