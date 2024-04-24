Поставщиком природного газа для АО «Молдовагаз» в мае будет АО Energocom

«По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM East Energy 23 апреля 2024 года, был определен поставщик газа для АО “Молдовагаз” на май 2024 года в лице АО Energocom. Согласно условиям аукциона, цена поставки будет установлена в последний день апреля текущего года, при этом, формула цены будет привязана к индексу TTF front month index».
По его словам, «Молдловагаз» «продолжит обеспечивать закупку природного газа для своих потребителей по самым низким ценам, предлагаемым на рынке».
Информацию в соцсетях прокомментировал министр энергетики Виктор Парликов, заявив, что «газовый рынок Молдовы вступает в новую эру».
«В апреле закончатся запасы газа, сформированные АО Energocom в предыдущие годы, истекает срок действия контракта, заключенного между Energocom и Moldovagaz на основании решения Комиссии по ЧС. Газовый рынок Молдовы вступает в новую эру».
По его словам, «в ближайшем будущем мы докажем, что модель конкурентного рынка, по европейскому образцу, принесет молдавским потребителям стабильные цены ниже тех, что предлагает “Газпром”.