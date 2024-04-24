Поставщиком природного газа для АО «Молдовагаз» в мае будет АО Energocom

«По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM East Energy 23 апреля 2024 года, был определен поставщик газа для АО “Молдовагаз” на май 2024 года в лице АО Energocom. Согласно условиям аукциона, цена поставки будет установлена в последний день апреля текущего года, при этом, формула цены будет привязана к индексу TTF front month index».