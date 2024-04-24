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Поставщиком природного газа для АО «Молдовагаз» в мае будет АО Energocom

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik.Акционерное общество «Молдовагаз» инициировало закупку природного газа на май 2024 года посредством торговой площадки BRM East Energy, об этом сообщил председатель правления компании Вадим Чебан.

Источник: Sputnik.md

«По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM East Energy 23 апреля 2024 года, был определен поставщик газа для АО “Молдовагаз” на май 2024 года в лице АО Energocom. Согласно условиям аукциона, цена поставки будет установлена в последний день апреля текущего года, при этом, формула цены будет привязана к индексу TTF front month index».

уточнил Чебан.

По его словам, «Молдловагаз» «продолжит обеспечивать закупку природного газа для своих потребителей по самым низким ценам, предлагаемым на рынке».

Информацию в соцсетях прокомментировал министр энергетики Виктор Парликов, заявив, что «газовый рынок Молдовы вступает в новую эру».

«В апреле закончатся запасы газа, сформированные АО Energocom в предыдущие годы, истекает срок действия контракта, заключенного между Energocom и Moldovagaz на основании решения Комиссии по ЧС. Газовый рынок Молдовы вступает в новую эру».

сказал министр.

По его словам, «в ближайшем будущем мы докажем, что модель конкурентного рынка, по европейскому образцу, принесет молдавским потребителям стабильные цены ниже тех, что предлагает “Газпром”.

экономика
энергетика