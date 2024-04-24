Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ скорректировал тарифы на перевозку багажа и грузов по железной дороге

Тарифы на перевозку багажа и грузов железнодорожным транспортом изменены в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменились тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 29 от 15 апреля 2024-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Но также МАРТ скорректировал тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Так, изменилась стоимость перевозки багажа и грузобагажа в зависимости от расстояния и массы железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях. И еще скорректированы тарифы перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях.

Постановление вступает в силу через пять дней после его официального опубликования.

экономика