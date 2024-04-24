МАРТ скорректировал тарифы на перевозку багажа и грузов по железной дороге

Но также МАРТ скорректировал тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Так, изменилась стоимость перевозки багажа и грузобагажа в зависимости от расстояния и массы железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях. И еще скорректированы тарифы перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях.