МАРТ скорректировал тарифы на перевозку багажа и грузов по железной дороге

В Беларуси изменились тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 29 от 15 апреля 2024-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Но также МАРТ скорректировал тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Так, изменилась стоимость перевозки багажа и грузобагажа в зависимости от расстояния и массы железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях. И еще скорректированы тарифы перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях.
Постановление вступает в силу через пять дней после его официального опубликования.