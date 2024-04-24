В Татарстане появился завод по производству лифтов

В Татарстане открылся завод «Татлифт» по производству лифтового оборудования. На церемонии открытия присутствовал Раис РТ Рустам Минниханов.
Предприятие выпускает пассажирские лифты полного цикла. Первый этап проекта завершился в феврале 2024 года. Минниханов отметил, что есть планы по выпуску скоростных лифтов и других моделей.
Сейчас завод может производить до 1,5 тысячи лифтов в год, планируется увеличить объем выпуска до 3 тысяч в год. Продукция предназначена для российских регионов и на экспорт.
До 2025 года завод создаст до 200 рабочих мест, а к 2030 их число увеличится до 300. Объем инвестиций в проект составил 950 млн рублей.
Напомним, оборонные предприятия «Ростеха» в Татарстане обновят за 70 миллиардов.