В строительство третьего завода в РК ТЕХНОНИКОЛЬ вложит 55 млрд тенге

ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к строительству нового завода каменной ваты в Казахстане. Он расположится в Карагандинской области и станет третьим производством компании в стране. Запуск предприятия намечен на апрель 2026 года. Вложения в проект оцениваются в 55 млрд тенге, об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.
Новый завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ расположится в 20 км от Караганды. Планируется, что предприятие станет резидентом индустриальной зоны «Сарань». Его открытие позволит создать более 180 рабочих мест на производстве и около 1500 — в сервисных подрядных организациях, которые будут его обслуживать.
На заводе начнут выпускать минеральную вату для тепло- и звукоизоляции кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок жилых, общественных и промышленных зданий, а также утеплитель для сэндвич-панелей и техническую изоляцию. Материалы будут поставлять на внутренний рынок, а также на экспорт. Доля отгрузок за рубеж оценивается в 30%.
«Мы оформляем в собственность земельный участок и начали процесс строительного проектирования, а также набираем команду ключевых специалистов. Заключена часть контрактов на инжиниринг и поставку оборудования. До конца года приступим к подготовительным и земельным работам», — отметил руководитель направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Василий Ткачев.
В 2024 году в Казахстане начнут работать два завода по выпуску теплоизоляционных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ. Предприятия находятся в индустриальной зоне «Кайрат» (Талгарский район Алматинской области) и будут изготавливать каменную вату и экструзионный пенополистирол (XPS).