В строительство третьего завода в РК ТЕХНОНИКОЛЬ вложит 55 млрд тенге

На заводе начнут выпускать минеральную вату для тепло- и звукоизоляции кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок жилых, общественных и промышленных зданий, а также утеплитель для сэндвич-панелей и техническую изоляцию. Материалы будут поставлять на внутренний рынок, а также на экспорт. Доля отгрузок за рубеж оценивается в 30%.