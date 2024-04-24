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На улице Садовой в Самаре снесут корпус дома

В Самаре продолжают сносить аварийные дома.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре снесут корпус дома на улице Садовой, 279. Постановление, регламентирующее это, опубликовано на сайте администрации Самары. Для муниципальных нужд изымут участок, на котором расположено здание: его площадь составляет более 300 квадратных метров. Также власти планируют изъять три квартиры в этом доме.

Этот дом ранее был признан аварийным. Расселение такого жилья в Самаре продолжается, и еще одно расселяемое здание находится в Промышленном районе.

Власти расселят дом в Черновском проезде, 13. Также они изымут участок площадью почти 600 квадратных метров и несколько квартир.

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