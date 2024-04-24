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ГК «ВИС» ответила депутату Заскобрания, не заметившему рабочих на стройке четвёртого моста

Кроме того, застройщик прокомментировал информацию о нарушениях на 3 млрд рублей.

Источник: Группа ВИС

Застройщик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС» ответила депутату регионального Заксобрания, не заметившему рабочий на объекте.

Напомним, 23 апреля на сессии областного парламента депутат Дмитрий Козловский задал вопрос касательно возведения моста руководителю Контрольно-счётной палаты региона Елене Гончаровой: «Мы в Ленинском районе ждём его каждый год. Обещали в 2023-м, в 2024-м… Сейчас ни одного там человека не работает. Когда будет построен?».

В ответ на эту реплику пресс-служба застройщика на следующий день опубликовала снимки, сделанные 24 апреля, уточнив, что сейчас на объекте задействованы более 300 рабочих и специалистов, которых почему-то не видят депутаты.

«Специально для уважаемых региональных законодателей сообщаем: общая площадь строительства составляет более 500 тысяч м² и далеко не вся она располагается вдоль дорог, по которым ездят депутаты. Работы тоже далеко не всегда ведутся в зоне видимости. 268 рабочих и 48 человек инженерно-технического персонала продолжают строить мост», — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

Также в компании прокомментировали сообщения о выявленных на стройке моста нарушениях на 3 млрд рублей, о которых рассказала глава КСП региона. По данным подрядчика, эта информация касается не нарушений, а только случаев, когда работы были выполнены с изменениями проектных решений, которые, в свою очередь, были вызваны объективными факторами: значительным удорожанием заложенных в проект 2015 года технологий и материалов, выявленными в процессе строительства ошибками и недочётами проектной документации, которую предоставил концедент, а также уходом с российского рынка ряда производителей и поставщиков.

«Все эти изменения проходят все необходимые процедуры согласования и утверждаются госэкспертизой в регламентные сроки. Отсюда и расхождения в выполненных концессионером и принятых концедентом объёмах работ. Ряд споров разрешается в судебном порядке», — ответили в пресс-службе компании.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске оценили стоимость главного жд вокзала и других объектов.

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