ГК «ВИС» ответила депутату Заскобрания, не заметившему рабочих на стройке четвёртого моста

Застройщик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС» ответила депутату регионального Заксобрания, не заметившему рабочий на объекте.
Напомним, 23 апреля на сессии областного парламента депутат Дмитрий Козловский задал вопрос касательно возведения моста руководителю Контрольно-счётной палаты региона Елене Гончаровой: «Мы в Ленинском районе ждём его каждый год. Обещали в 2023-м, в 2024-м… Сейчас ни одного там человека не работает. Когда будет построен?».
В ответ на эту реплику пресс-служба застройщика на следующий день опубликовала снимки, сделанные 24 апреля, уточнив, что сейчас на объекте задействованы более 300 рабочих и специалистов, которых почему-то не видят депутаты.
«Специально для уважаемых региональных законодателей сообщаем: общая площадь строительства составляет более 500 тысяч м² и далеко не вся она располагается вдоль дорог, по которым ездят депутаты. Работы тоже далеко не всегда ведутся в зоне видимости. 268 рабочих и 48 человек инженерно-технического персонала продолжают строить мост», — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».
«Все эти изменения проходят все необходимые процедуры согласования и утверждаются госэкспертизой в регламентные сроки. Отсюда и расхождения в выполненных концессионером и принятых концедентом объёмах работ. Ряд споров разрешается в судебном порядке», — ответили в пресс-службе компании.
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