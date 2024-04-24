В Новосибирске выявили нарушения на 3 млрд рублей при строительстве моста. Ою этом сообщили в пресс-службе заксобрания со ссылкой на Контрольно-счетную палату.
В такую сумму оценили работы, которые не были выполнены фактически или не соответствовали проектно-сметной документации. Председатель контрольно-счетной палаты Елена Гончарова отметила, что требования об устранении нарушений рассматриваются в суде. Она добавила, что проверку также проводило федеральное казначейство.
— Как мы не раз сообщали, при строительстве моста через реку Обь в Новосибирске возникла объективная необходимость изменения ряда решений, заложенных в проектной документации 2015 года. Многие из них обусловлены выявленными ошибками в ПСД, переданной концессионеру концедентом. Напомним, Группа «ВИС» не занималась проектированием, а получила проектную документацию, разработанную до проведения конкурса по выбору концессионера, — рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе Группы «ВИС».
Также в группе компаний добавили, что нарушения не являются вновь выявленными, а относятся к процедуре приведения проектной документации в соответствие с применёнными при строительстве решениями.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве подростка на пляже в Академгородке. Стало известно о планах по ремонту теплосетей в Новосибирске. Предприниматель из Новосибирска снес незаконную постройку, чтобы отдохнуть на Филиппинах.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.