В Новосибирске выявили нарушения на 3 млрд рублей при строительстве моста

— Как мы не раз сообщали, при строительстве моста через реку Обь в Новосибирске возникла объективная необходимость изменения ряда решений, заложенных в проектной документации 2015 года. Многие из них обусловлены выявленными ошибками в ПСД, переданной концессионеру концедентом. Напомним, Группа «ВИС» не занималась проектированием, а получила проектную документацию, разработанную до проведения конкурса по выбору концессионера, — рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе Группы «ВИС».