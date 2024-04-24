В бюджете Приморья «перекинули» средства со строек на указы президента

Сокращение бюджетных расходов больше всего коснулось программы развития физической культуры и спорта. Ее финансирование уменьшилось на почти 990 млн рублей. В основном снижены расходы на строительство спортивных объектов во Владивостоке, по которым не состоялись конкурсные процедуры: легкоатлетический манеж, центры по хоккею, боксу, водным видам спорта и гимнастике, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе «Снеговая Падь». Напомним, недавно по решению суда во Владивосткое расторгли концессионное соглашение с подрядчиком по ФОКу в Снеговой Пади.