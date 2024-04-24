В бюджете Приморья «перекинули» средства со строек на указы президента

Парламент Приморья на очередном заседании скорректировал краевой бюджет на 2024 год. Доходы выросли на 232 млн рублей за счет федеральных поступлений. Внутри бюджета произошло перераспределение: часть средств «перекинули» с крупных строек новых объектов на другие актуальные направления, где есть потребность в допфинансировании. В их числе — поддержка участников СВО, ремонт дорог и защита от наводнений, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект бюджета на заседании представила глава правительства Приморья Вера Щербина. Корректировка доходной части произошла в связи с уточнением безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 232 млн рублей.
По итогам изменений, параметры бюджета утверждены в следующих значениях: доходы — 214,2 млрд рублей, расходы — 239 млрд рублей. Дефицит увеличивается на 45,7 млн рублей и составляет 24,8 млрд рублей.
66,4 млн рублей пойдет на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанске и крытого тренировочного катка в Находке. Минздрав Приморья получит 58,6 млн рублей на модернизацию первичного звена: это объекты в селе Новопокровка, Яковлевка, Владивостоке и Артеме.
Кроме того, 27,6 млн рублей агентство по туризму получит на благоустройство общественных территорий в Дальнегорске и Горных ключах Кировского района.
Также в ходе корректировки произошло перераспределение расходов в рамках краевых госпрограмм: по 13 из них бюджетные назначения увеличились, по 5 — снизились.
Как пояснила Вера Щербина, это связано «с учетом проведенного анализа и дополнительной потребности в связи с реализацией указа президента».
«[Это] средства, которые мы предусматривали на крупные спортивные объекты. Они еще не готовы к реализации. И с тех, которые не готовы, предлагаем снимать ассигнования и перераспределять их», — сказала глава правительства.
В частности, Минтруда и соцполитики получит 710 млн рублей — для участников СВО. Департаменту внутренней политики — 90 млн рублей на предоставление субсидии для создания новой структуры добровольческого движения поддержки участников СВО «Тигр». Министерство труда получит также еще 46 млн рублей на ежемесячные доплаты вернувшимся из зоны СВО бойцам.
Министерство транспорта — 328 млн рублей, из них 220 — на капремонт автомобильных дорог муниципалитетов. Также 180 млн рублей — на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.
Резервный фонд правительства Приморья пополнен на 256,8 млн рублей.
«Фонд направляется на нужды СВО, на помощь подшефному городу Торезу», — напомнила Вера Щербина.
Городу Владивостоку на осуществление функций административного центра выделено 239,5 млн рублей.
На мероприятия по Молодежной столице и участие в выставке «Россия» в ВДНХ департамент по делам молодежи получит 184,6 млн рублей. Порядка 152 млн рублей перераспределенных средств пойдут на покупку лекарств.
На проведение межрегиональных и всероссийских соревнований Минспорта получит 112,5 млн рублей. 106 млн рублей МинЖКХ получит на строительство объектов ритуального назначения некапитального характера. Минобразования — 43,7 млн рублей на обеспечение образовательных программ.
Сокращение бюджетных расходов больше всего коснулось программы развития физической культуры и спорта. Ее финансирование уменьшилось на почти 990 млн рублей. В основном снижены расходы на строительство спортивных объектов во Владивостоке, по которым не состоялись конкурсные процедуры: легкоатлетический манеж, центры по хоккею, боксу, водным видам спорта и гимнастике, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе «Снеговая Падь». Напомним, недавно по решению суда во Владивосткое расторгли концессионное соглашение с подрядчиком по ФОКу в Снеговой Пади.
Также, согласно пояснительной записки к проекту бюджета, по программе развития здравоохранения снимаются средства, заложенные на проекты новой клинической инфекционной больницы на 400 мест на Русской, детской клинической больницы на 668 мест, краевой психиатрической больницы на 550 мест и новой крайбольницы во Владивостоке.
Всего в рамках региональной адресной инвестиционной программы финансирование уменьшено на 2,3 млрд рублей в основном в отношении тех объектов, по которым не были заключены контракты на строительство.
«Можно охарактеризовать эту корректировку краевого бюджета как социальную. Мы видим, что наибольший объем дополнительного финансирования — 710 млн рублей — запланирован по министерству труда и социальной политики. Кроме того, из 267 млн рублей, предусмотренных на увеличение непрограммных расходов, 257 млн пойдут на материальную помощь отдельным категориям граждан в связи с проведением спецоперации. Эта поддержка будет оказана через резервный фонд правительства Приморского края», — отметил председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян.