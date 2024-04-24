За два месяца нетто-продажи рублей в обменниках составили 8,2 млрд тенге

Официальный обменный курс российского рубля в среднем за март текущего года составил 4,91 тенге. За месяц показатель не изменился, а вот по сравнению с мартом 2023 года он уменьшился на 17,1%. За январь-март текущего года средний курс рубля составил 4,97 тенге — сразу на 20,7% меньше, чем за январь-март 2023-го. Для справки: в целом за январь-декабрь 2023 года средний курс российского рубля составлял 5,4 тенге.