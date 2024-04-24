За два месяца нетто-продажи рублей в обменниках составили 8,2 млрд тенге

Нетто-продажи обменными пунктами российских рублей за январь-февраль 2024 года составили 8,2 млрд тенге. Это больше, чем годом ранее. Точнее, в аналогичном периоде прошлого года нетто-продажи рублей в принципе были отрицательными — казахстанцы сдали в обменники больше рублей, чем выкупили: минус 8,5 млрд тенге.
В то же время, если сравнивать январь-февраль текущего года с январем-февралем 2022 года, показатели окажутся меньше сразу в 19 раз.
Отрицательные объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами за январь-февраль 2024 года были отмечены сразу в шести из 20 регионов РК, преимущественно на юге страны. Для справки: годом ранее отрицательные объемы наблюдались в восьми регионах.
Самые большие объемы нетто-продаж российских рублей за два месяца текущего года пришлись на Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области, а также на Астану: 2,4 млрд тенге, 1,5 млрд тенге и 1,4 млрд тенге соответственно.
Если вспоминать 2022-й: несмотря на весьма резвый старт продаж российских рублей в начале года, в целом за январь-декабрь объем продаж составил лишь 281 млрд тенге, и это самый низкий показатель на тот момент с 2018 года, когда в Казахстане начали вести статистику по этому сегменту.
При этом 2021-й был рекордным для обменных пунктов по объему нетто-продаж российских рублей. А вот 2022 год, хотя и начался с обновления рекордов, уже с апреля показал резкое проседание на фоне войны, развязанной Россией в Украине.
За январь-декабрь 2023 года объемы нетто-продаж и вовсе составили лишь 4,1 млрд тенге.
Среднемесячный объем нетто-продаж российских рублей в 2021-м достигал 62,5 млрд тенге, а в 2022 году — уже лишь 23,4 млрд тенге, и только благодаря показателям января-марта. В прошлом же году среднемесячный объем нетто-продаж составил всего 342,6 млн тенге. В феврале текущего года объем «чистых» продаж рублей составил 3,4 млрд тенге, в январе — 4,8 млрд тенге.
Официальный обменный курс российского рубля в среднем за март текущего года составил 4,91 тенге. За месяц показатель не изменился, а вот по сравнению с мартом 2023 года он уменьшился на 17,1%. За январь-март текущего года средний курс рубля составил 4,97 тенге — сразу на 20,7% меньше, чем за январь-март 2023-го. Для справки: в целом за январь-декабрь 2023 года средний курс российского рубля составлял 5,4 тенге.