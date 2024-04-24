В Челябинской области запретили продажу подозрительных ряженки и йогурта

Речь идет о продукции предприятия ООО «Центр защиты прав» из села Нижняя Санарка Троицкого района. Оказалось, завод тестировал свою продукцию на соответствие регламентам Таможенного союза в испытательных лабораториях «Герц» (город Москва) и «Качество продукции» (Московская область, город Сергиев Посад), которых на самом деле нет по указанным адресам. Соответственно, их заключения не могут считаться действительными.