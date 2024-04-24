В Челябинской области запретили продажу подозрительных ряженки и йогурта

Уральский Россельхознадзор обнаружил в Челябинской области ряженку и йогурт местного производства с неподтвержденной безопасностью, поскольку производитель испытывал свою продукцию в несуществующих лабораториях. Кисломолочные лакомства запретили к продаже до проведения подлинных тестов, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Речь идет о продукции предприятия ООО «Центр защиты прав» из села Нижняя Санарка Троицкого района. Оказалось, завод тестировал свою продукцию на соответствие регламентам Таможенного союза в испытательных лабораториях «Герц» (город Москва) и «Качество продукции» (Московская область, город Сергиев Посад), которых на самом деле нет по указанным адресам. Соответственно, их заключения не могут считаться действительными.
«Лаборатории, не осуществляющие деятельность по указанным адресам, будут включены в список фантомных», — сказали в Россельхознадзоре.
В ведомстве также пояснили, что у производителя отозваны декларации, дающие право поставлять йогурты и ряженку в магазины. Чтобы снова получить доступ к полкам, ему придется заново сдать продукцию на анализы и получить документы.