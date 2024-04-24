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На весенне-полевые работы направят еще до 400 млрд тенге

Фермерам будут субсидировать процентную ставку по кредитам.

Источник: Kapital.kz

На весенне-полевые работы дополнительно привлекут до 400 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

В ведомстве напомнили, что на льготное кредитование посевных работ в 2024 году направлены бюджетные средства в размере 140 млрд тенге через Аграрную кредитную корпорацию и 40 млрд тенге через Продкорпорацию. С учетом этих средств, по оценочным данным Минсельхоза, дефицит финансирования весенне-полевых работ составляет порядка 1,3 трлн тенге.

«Правительство работает над увеличением доступа к финансированию на проведение посевной кампании. По поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенне-полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге. Для этих целей из резерва правительства будут выделены 60 млрд тенге, которые будут направлены на удешевление привлеченных займов, а также на цели гарантирования займов сельхозтоваропроизводителей (СХТП», — указывается в сообщении Минсельхоза.

Этот подход позволит сразу выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и, в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения, предоставлять гарантии до 85% от суммы займа.

«Проект правил сегодня будет направлен на согласование в МИО и ЦГО. Также на сегодняшний день для дополнительного финансирования ВПР Продкорпорацей начата реализация программы товарного кредита на 200 тыс. тонн зерна», — указали в министерстве.

экономика
сельское хозяйство