На весенне-полевые работы направят еще до 400 млрд тенге

«Правительство работает над увеличением доступа к финансированию на проведение посевной кампании. По поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенне-полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге. Для этих целей из резерва правительства будут выделены 60 млрд тенге, которые будут направлены на удешевление привлеченных займов, а также на цели гарантирования займов сельхозтоваропроизводителей (СХТП», — указывается в сообщении Минсельхоза.