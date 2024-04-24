Нацбанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

«При поступлении звонков от псевдосотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций. Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр по номеру 1477», — отметили в НБРК.