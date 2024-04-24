Нацбанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием искусственного интеллекта и подделки голоса родных, близких людей, либо известных медийных персон, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.
«Чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса. Впоследствии голос владельца смартфона реалистично воспроизводится с просьбой отправить денежные средства, также возможна отправка текстовых сообщений. Взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения. Также могут направляться вредоносные ссылки, формы голосования в детских конкурсах, опросники по социально значимым темам», — сообщили в НБРК.
После чего злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества и выходят на контакт от имени родных, коллег, знакомых, медийных личностей для получения денег.
«При помощи различных средств искусственного интеллекта в мессенджерах совершаются видеозвонки от “представителей силовых ведомств” (МВД РК, Генеральная прокуратура и др.), которые призывают граждан участвовать в якобы совместных с Национальным банком платежных операциях. В ходе разговора направляются поддельные документы от НБРК о зарезервированных ячейках или забронированных денежных средствах. Для повышения доверия граждан на фальшивых документах размещаются подписи, имена и печати от “уполномоченных лиц” государственных органов или частных компаний», — указывается в сообщении.
Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать и не сообщать поступившие коды и пароли. Работники Нацбанка не осуществляют аудио и видеозвонки через мессенджеры.
«При поступлении звонков от псевдосотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций. Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр по номеру 1477», — отметили в НБРК.