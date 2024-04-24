Москва станет выше: каким будет новый деловой район столицы «Сити-2»

— Зачем нужен такой район, если у нас уже есть деловой центр? Дело в том, что у «Сити-2» будет развитая инфраструктура, будут новые кластеры, вполне возможно, там построят детские досуговые центры, непременно территорию озеленят внутри самого комплекса, как это можно наблюдать в городских пространствах Малайзии, — пояснил Самошин.