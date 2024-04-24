Москва станет выше: каким будет новый деловой район столицы «Сити-2»

Зачем «Москве-Сити» еще один «Сити»
По словам урбаниста, по предварительным характеристикам, новый проект расположат на территории Пресненского района и микрорайона «Камушки». Там планируют построить десятки небоскребов. Высота некоторых из них составит не менее 450 метров. В этих новостройках расположат квартиры и апартаменты.
— Зачем нужен такой район, если у нас уже есть деловой центр? Дело в том, что у «Сити-2» будет развитая инфраструктура, будут новые кластеры, вполне возможно, там построят детские досуговые центры, непременно территорию озеленят внутри самого комплекса, как это можно наблюдать в городских пространствах Малайзии, — пояснил Самошин.
Кроме того, в новом «Сити» учтут все запросы по благоустройству и инфраструктуре, которые не были реализованы в предыдущих постройках, уточнил эксперт. Среди самых уникальных объектов, которыми в перспективе может похвастаться новый район, — парящий мост и малые архитектурные здания.
Развитие районов, паркинг и новые возможности
Собеседник «ВМ» добавил, что «Сити-2» должен стать уникальным, притягательным местом для финансового сектора, проект гарантирует перспективу развития города, привлечения новых инвестиций и резидентов:
— Более того, в данном проекте чуть более глубоко будет проработан вопрос паркингов, будет освоена промзона Южного порта, где появится многоэтажная застройка, а именно — небоскребы.
Еще одной концепцией нового района, как пояснил урбанист, станет развитие территории вблизи огромного комплекса.
— Мы должны получить на выходе архитектурный и функциональный кластер со всем необходимым, где граждане разных возрастов и категорий получат удовлетворение своих нужд в вопросах досуга, проживания, услуг, а также деловых и финансово-экономических потребностей, — сообщил Самошин.
Специалист подчеркнул, что строительство всего района «Сити-2», по предварительным прогнозам, должно занять не более десяти лет.