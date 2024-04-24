Директору СЗ «ГОРОЖАНЕ» назначили штраф за сговор при покупке детсада в Приангарье

Также в СМИ заранее распространили информацию о строительстве детского сада и о намерении приобрести это здание, кроме того, там указали, что именно ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ» построит детское дошкольное учреждение. Всё это свидетельствует о том, что победитель торгов был определен заранее.