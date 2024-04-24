Директору СЗ «ГОРОЖАНЕ» назначили штраф за сговор при покупке детсада в Приангарье

Иркутское УФАС назначило штраф ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ» 20 тысяч рублей. У директора компании были антиконкурентные соглашения с властями на торгах по приобретению детского сада за 268 млн на 140 мест в поселке Маркова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной антимонопольной службы России по Иркутской области.
В ходе антимонопольного расследования сотрудники УФАС выявили, что администрация Иркутского района и ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ» заключили муниципальный контракт на приобретение здания в ЖК «Стрижи» для размещения детсада в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Также в СМИ заранее распространили информацию о строительстве детского сада и о намерении приобрести это здание, кроме того, там указали, что именно ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ» построит детское дошкольное учреждение. Всё это свидетельствует о том, что победитель торгов был определен заранее.
После строительства здание выставили на торги, и для участия в них поступила единственная заявка ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ».
Ведомство назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа.