Ряд поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будет отменен 29−30 апреля

«В связи с проведением плановых работ на железной дороге в первой половине дня
Уточняется, что добраться в аэропорт во время паузы в движении поездов можно будет на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобусы будут курсировать каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. При этом поездка займет около 20 минут.
Как отмечается, с подробной информацией и расписанием движения поездов и автобусов можно ознакомиться: на сайте, в мобильном приложении, по телефонам горячей линии
В компании попросили пассажиров проверять расписание перед поездкой.