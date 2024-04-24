Ряд поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будет отменен 29−30 апреля

Уточняется, что добраться в аэропорт во время паузы в движении поездов можно будет на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобусы будут курсировать каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. При этом поездка займет около 20 минут.