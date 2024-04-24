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В Перми после санитарных проверок закрыли три продуктовых магазина

В них продавали фрукты и рыбу.

Источник: РИА "Новости"

В Перми у одного предпринимателя закрыли три продуктовых магазина. Во время проверки Роспотребнадзора были обнаружены нарушения в павильоне «Рыба» на улице Космонавта Леонова, 60. В магазине не было воды и помещений для разделки продукции.

Продавцы работали без медицинских книжек., холодильники без термометров, температуру хранения рыбы никто не отслеживал.

— Подобные нарушения были зафиксированы и в павильонах «Овощи и Фрукты», в домах № 1 и 47 по улицам Геологов и Космонавта Леонова, — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства закрыли опасные павильоны по решению суда.