В Перми после санитарных проверок закрыли три продуктовых магазина

В Перми у одного предпринимателя закрыли три продуктовых магазина. Во время проверки Роспотребнадзора были обнаружены нарушения в павильоне «Рыба» на улице Космонавта Леонова, 60. В магазине не было воды и помещений для разделки продукции.
Продавцы работали без медицинских книжек., холодильники без термометров, температуру хранения рыбы никто не отслеживал.
— Подобные нарушения были зафиксированы и в павильонах «Овощи и Фрукты», в домах № 1 и 47 по улицам Геологов и Космонавта Леонова, — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
Сотрудники ведомства закрыли опасные павильоны по решению суда.