«Автодор» снизил стоимость проезда по трассе М-12

В частности, речь идет об участках М-12 от Мурома, Владимира, Арзамаса до съезда на Иннополис. Там стоимость проезда снизилась на 0,2%-3,6%. При этом на других отрезках автодороги цена выросла. В частности, на участке Москва-Электроугли рост составил 7%, а на остальных — 1−5%.
Кроме того, на автодороге М-12 компания планирует ввести программу абонементов. Однако детали пока не уточняются.
Напомним, стоимость проезда от Москвы до Казани на автодороге М-12 была установлена в размере 4,5 тыс. руб. для легковой машины, а от Арзамаса до Казани — 1,6 тыс. руб. Однако позже президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании проанализировать экономику поездок и представить «предложения по определению оптимальных тарифов». В марте этого года «Автодор» заявил, тарифы «дополнительно» проанализированы: они «экономически обоснованы для пользователей».