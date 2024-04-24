«Автодор» снизил стоимость проезда по трассе М-12

Напомним, стоимость проезда от Москвы до Казани на автодороге М-12 была установлена в размере 4,5 тыс. руб. для легковой машины, а от Арзамаса до Казани — 1,6 тыс. руб. Однако позже президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании проанализировать экономику поездок и представить «предложения по определению оптимальных тарифов». В марте этого года «Автодор» заявил, тарифы «дополнительно» проанализированы: они «экономически обоснованы для пользователей».