Средняя зарплата в Беларуси выросла на 135,4 рубля

Месяцем ранее статистическое ведомство отчиталось о том, что средняя зарплата в республике составляла 2025,7 рубля. Таким образом, всего за месяц данный показатель вырос на 135,4 рубля.
В региональном разрезе доходы белорусов выглядят следующим образом:
- Минск — 3005,4 рубля;
- Минская область — 2160,8 рубля;
- Гомельская область — 1938,9 — рубля;
- Гродненская область — 1905,7 рубля;
- Брестская область — 1877,5 рубля;
- Витебская область — 1782,8 рубля;
- Могилевская область — 1774,3 рубля.
Самые большие доходы у белорусов, которые заняты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания, — 7935,2 рубля.
Следом с большим отставанием идут работники из сферы пассажирского воздушного транспорта, которым насчитали в среднем 4676,3 рубля.
В самом низу зарплатного рейтинга также отметились традиционные направления: работники библиотек, архивов и музеев (1242,7 рубля) и сотрудники парикмахерских и салонов красоты (1171,2 рубля).