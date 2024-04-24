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Средняя зарплата в Беларуси выросла на 135,4 рубля

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в марте 2024 года составила 2161,1 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.

Источник: Sputnik.by

Месяцем ранее статистическое ведомство отчиталось о том, что средняя зарплата в республике составляла 2025,7 рубля. Таким образом, всего за месяц данный показатель вырос на 135,4 рубля.

В региональном разрезе доходы белорусов выглядят следующим образом:

  • Минск — 3005,4 рубля;
  • Минская область — 2160,8 рубля;
  • Гомельская область — 1938,9 — рубля;
  • Гродненская область — 1905,7 рубля;
  • Брестская область — 1877,5 рубля;
  • Витебская область — 1782,8 рубля;
  • Могилевская область — 1774,3 рубля.

Самые большие доходы у белорусов, которые заняты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания, — 7935,2 рубля.

Следом с большим отставанием идут работники из сферы пассажирского воздушного транспорта, которым насчитали в среднем 4676,3 рубля.

В самом низу зарплатного рейтинга также отметились традиционные направления: работники библиотек, архивов и музеев (1242,7 рубля) и сотрудники парикмахерских и салонов красоты (1171,2 рубля).

экономика
занятость