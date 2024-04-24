Беглов показал скоростной поезд и терминал ВСМ. Его будут строить одновременно с новым вестибюлем метро

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. На прошлой неделе «Фонтанка» рассказала о некоторых деталях проекта — в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей.