В Белстате назвали самый трудолюбивый регион Беларуси

Что касается предварительных данных о весеннем субботнике 2024 года, то в нем также поучаствовали 2,4 миллиона человек, собранная сумма — около 14,5 миллиона рублей. В Минске на субботник вышли 480,8 тысяч человек, в Минской области — более 310 тысяч.