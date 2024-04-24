В Белстате назвали самый трудолюбивый регион Беларуси

В Национальном статистическом комитете назвали самый трудолюбивый регион Беларуси на субботниках. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделилась начальница главного управления статистики труда Ирина Бондаренко.
Специалист констатировала рост сумму начисленных денежных средств для перечисления на республиканский субботник: в 2020-м году — 9 миллионов белорусских рублей, в 2021 — 10,4 миллиона, в 2022 — 11,8, а в 2023 — 14 миллионов. К слову, в 2023 году участие в республиканском субботнике приняли около 2,4 миллиона белорусов.
— И больше всего, понятное дело, в Минске — как и по участию, так и по перечислению денежных средств, — констатировала Ирина Бондаренко.
Что касается предварительных данных о весеннем субботнике 2024 года, то в нем также поучаствовали 2,4 миллиона человек, собранная сумма — около 14,5 миллиона рублей. В Минске на субботник вышли 480,8 тысяч человек, в Минской области — более 310 тысяч.