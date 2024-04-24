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Лазерное оружие разрабатывают в Беларуси

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Разработки по лазерному оружию есть у Беларуси, заявил замначальника Генерального штаба ВС по научной работе Виктор Тумар.

Источник: Sputnik.by

В среду в Минске в Центральном Доме офицеров проходит выставка основных достижений научно-исследовательского института ВС, а также ряда предприятий военно-промышленного комплекса.

По словам Тумара, сейчас белорусские военные ориентированы на то, чтобы максимально использовать отечественные разработки.

Замначальника Генштаба уточнил, что в настоящее время Беларусь является одним из лидеров по созданию средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем обнаружения.

«Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах».

сказал Тумар.

Он отметил, что на выставке представлены лишь отдельные результаты работы ученых, которые можно показать. А само мероприятие проводится под двумя флагами — в рамках рассмотрения военной безопасности не только Беларуси, но и СНГ.