Лазерное оружие разрабатывают в Беларуси

В среду в Минске в Центральном Доме офицеров проходит выставка основных достижений научно-исследовательского института ВС, а также ряда предприятий военно-промышленного комплекса.
По словам Тумара, сейчас белорусские военные ориентированы на то, чтобы максимально использовать отечественные разработки.
Замначальника Генштаба уточнил, что в настоящее время Беларусь является одним из лидеров по созданию средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем обнаружения.
«Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах».
Он отметил, что на выставке представлены лишь отдельные результаты работы ученых, которые можно показать. А само мероприятие проводится под двумя флагами — в рамках рассмотрения военной безопасности не только Беларуси, но и СНГ.