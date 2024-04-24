Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты

«В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц», — напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.