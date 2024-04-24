Маракуйя, бананы и бамбук: как в Приаралье экспериментируют с экзотическими растениями

«Мы скрестили миндаль и персик, и полученные таким образом деревья будут жить на 10 лет больше. У них будет привкус миндаля. У нас растет виноград, выращиваемый в США, “Аладар”. Из него делают кишмиш. В хозяйстве на 50 га мы создали питомник разных растений и деревьев, появились постоянные покупатели, которые вживую видят результаты труда. Мы доказываем обратное тем, кто считает, что в Приаралье ничего не растет. К нам в хозяйство люди приезжают и живут на участках, лишь бы научиться выращивать. Это своеобразные бесплатные мастер-классы от нас, и делаем мы их для того, чтобы было больше желающих озеленять аулы и города в Приаралье».