Валидаторы вместо кондукторов: Новосибирск планирует менять систему оплаты проезда

В Новосибирске задумались о полной отмене наличной оплаты в общественном транспорте. Такое заявление сделал губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на ОТС. По его словам, это позволит городу отказаться от кондукторов, возложив ответственность за оплату проезда на самих пассажиров с помощью валидаторов.
Однако, по мнению губернатора, перед таким серьезным шагом, как отказ от кондукторов, стоит решить ряд проблем. В первую очередь, это касается «зайцев» — пассажиров, уклоняющихся от оплаты, а также возможности недобросовестных сотрудников уводить часть выручки «в тень».
Травников видит несколько путей решения этих задач. Одним из них может стать передача всего общественного транспорта под управление муниципальных перевозчиков или переход на систему муниципальных контрактов.
«Мы активно переводим расчеты на безналичную основу, практически во всех транспортных средствах уже установлены терминалы. Например, сейчас реализуется проект “Социальная карта жителя Новосибирской области”, в рамках которого летом должно заработать транспортное приложение», — подчеркнул губернатор.
Он выразил уверенность, что с ростом популярности безналичной оплаты проезда необходимость в кондукторах отпадет сама собой.