Валидаторы вместо кондукторов: Новосибирск планирует менять систему оплаты проезда

В Новосибирске задумались о полной отмене наличной оплаты в общественном транспорте. Такое заявление сделал губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на ОТС. По его словам, это позволит городу отказаться от кондукторов, возложив ответственность за оплату проезда на самих пассажиров с помощью валидаторов.