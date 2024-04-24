В Башкирии поднимут зарплаты и должностные оклады

Об этом стало известно после опубликования на портале правовой информации постановления правительства РБ об итогах социально-экономического развития республики в 2023 году и задачах на 2024 год.
Для роста уровня среднедушевого дохода в 2024 году правительство намерено заниматься модернизацией центров занятости, развивать проект «Башкирская вахта» по привлечению работников на работу из районов на крупные заводы, а также индексировать оплату труда на 18,5%.
Напомним, ранее Башстат сообщал, что средняя зарплата в РБ составляет 56,4 тыс. рублей в месяц.