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В Башкирии поднимут зарплаты и должностные оклады

В среднем в этом году правительство планирует увеличить доходы работающих жителей Башкирии в 1,185 раза.

Об этом стало известно после опубликования на портале правовой информации постановления правительства РБ об итогах социально-экономического развития республики в 2023 году и задачах на 2024 год.

Для роста уровня среднедушевого дохода в 2024 году правительство намерено заниматься модернизацией центров занятости, развивать проект «Башкирская вахта» по привлечению работников на работу из районов на крупные заводы, а также индексировать оплату труда на 18,5%.

Напомним, ранее Башстат сообщал, что средняя зарплата в РБ составляет 56,4 тыс. рублей в месяц.